Uomini e Donne, Gemma ancora protagonista: “Sta male, chiamate un medico”

Nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne torna ad essere protagonista Gemma Galgani: attacco frontale al nuovo cavaliere dello show.

Uomini e Donne non smette mai di stupire, specialmente per quanto concerne il Trono Over. Infatti nell’ultima puntata del dating show è arrivato Kerry, un nuovo cavaliere che è riuscito subito a conquistare le attenzioni di Gemma Galgani. L’uomo presentandosi ha spiegato a tutte le dame presenti in studio che è stato sposato per tanti anni e dalla ex moglie ha avuto ben tre figlie. Adesso però il cavaliere è pronto a trovare complicità con un’altra donna.

Ovviamente il nuovo uomo presente in studio ha attirato l’attenzione di uno dei volti storici del programma come Gemma. Infatti la Galgani ha deciso anche di concedersi un ballo, con i due che hanno danzato sulle note di un brano degli Earth Wind & Fire. Ovviamente il corteggiamento di Gemma non è passato inosservato a Tina Cipollari. Infatti la stessa Tina ha cercato di pungere la dama affermando: “Chiamate un dottore. Non vedete che sta male Gemma? Non ce la fa, ha il fiatone…“. Questo è solo l’ultimo attacco della Cipollari, che ha punto la dama anche dopo il suo ritocchino al seno.

Uomini e Donne, ennesimo attacco di Tina Cipollari a Gemma Galgani: tensione tra le due

Tina Cipollari di certo non le manda a dire a Gemma Galgani. Infatti nell’ultima puntata non è piaciuto a Tina il cadere ai piedi di Kerry della dama. La stessa giudice del dating show nelle prime puntate è arrivata quasi allo scontro con la dama. Le accuse di Tina non sono andate giù a Gemma già dalle prime puntate, dove la Cipollari era accusata di averla messa in cattiva luce a causa del suo ritocchino al seno.

Inoltre nelle scorse settimane la Galgani si era lamentata in studio per non avere alcun uomo alla sua corte. Inoltre stando alla showgirl la colpa sarebbe solamente di Tina Cipollari, che con le sue offese l’avrebbe messa in cattiva luce. L’opinionista però più volte ha ripetuto che Gemma non trova l’amore a causa della sua falsità. Inizia con il botto quindi la nuova edizione di Uomini e Donne, con Tina e Gemma pronte a dare spettacolo.