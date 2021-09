Tempesta d’Amore anticipazioni, Maja sconvolta: sorpresa per Vanessa

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore prospettano uno scenario molto interessante per gli appassionati della soap opera

Le anticipazioni degli episodi della prossima settimana di Tempesta d’Amore svelano che Ariane ed Erik dovranno vedersela ancora una volta con Cristoph che farà saltare il loro piano rifiutando la trattativa con la Alberg Bau. Come arma di vendetta, Ariane indagherà su Cristoph e metterà in crisi il suo rapporto: la donna, infatti, scoprirà che l’imprenditore sponsorizza un’azienda ungherese che sfrutta i suoi dipendenti e rivela tutto a Selina. Quest’ultima, delusa, affronterà il compagno, ma senza ricevere attenzioni.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Maja sconvolta da Florian

Stando alle anticipazioni delle prossime puntate, Maja sarà sconvolta per l’atteggiamento dell’ormai ex fidanzato Florian: quest’ultimo, infatti, deciderà di far abbattere il loro albero come segno della fine definitiva del loro amore.

Un altro tema delle prossime puntate sarà quello di Vanessa che, purtroppo, non sarà in grado di tornare a lavoro per i suoi problemi di salute. Alfons, per farla distrarre, inviterà Max a casa sua per tenerle un po’ compagnia e farle passare una giornata diversa.

Insieme passeranno una piacevole serata, tant’è che Vanessa farà il primo passo con il personal trainer e lo bacia. Tuttavia, la ragazza fa subito un passo indietro: per lei, Max è una persona poco seria e prima di scottarsi decide di rifiutarlo. Sorprendentemente, il ragazzo chiederà a Shirina di condividere l’appartamento.