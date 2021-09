Telegram, è allarme Green Pass falsi: alcuni bot li creano gratis

È ancora allarme Green Pass falsi su Telegram. È stata segnalata la presenza di alcuni bot che li creano gratis

Da ormai qualche settimana, il Green Pass è diventato un documento imprescindibile per svolgere tutte quelle azioni che vanno a comporre la vita di tutti i giorni. Dall’andare al bar al cinema, fino al lavoro e all’università. Per ottenere il documento bisogna essere vaccinati, avere un tampone negativo o essere guariti dal Covid.

Già dal momento dell’entrata in vigore dei primi obblighi del Governo, in rete sono comparse tantissime truffe legate alla vendita di documenti falsi. Strumento più utilizzato in questo senso è Telegram, con gruppi che promettono Certificati Verdi in pochi giorni. Ma la nuova frontiera è un’altra, come segnalato da diversi utenti: bot che creano copie gratuitamente.

Telegram, bot creano Green Pass gratis: cosa sta succedendo

Stando a quanto segnalato da una ricerca condotta da Check Point Research, negli ultimi giorni si sarebbe verificato un vero e proprio picco di vendite di Green Pass falsi su Telegram. Pare che il raggio d’azione dei malintenzionati si sia allargato a ben 29 paesi in tutto il mondo, tra i quali figurano anche Austria, Brasile, Portogallo, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti. Preoccupa anche il numero di venditori che, rispetto alla precedente rivelazione, è aumentato di 10 volte.

Cambia anche il modo in cui vengono venduti i documenti. Stanno infatti spuntando alcuni bot che concludono autonomamente le transazioni e riescono a creare documenti falsi in automatico e a costo zero.