Tale e Quale Show, dal dramma al riscatto: una concorrente sorride dopo le difficoltà che ha dovuto superare nella vita privata

C’era grande attesa per la prima puntata di ‘Tale e Quale Show‘, con un cast totalmente nuovo (in parte anche nella giuria). Ancora una volta Carlo Conti e il suo staff hanno dimostrato di saper lavorare bene, come hanno confermato i dati degli ascolti. Il talent di Rai 1 ha battuto nettamente il Grande Fratello Vip 6 e il merito è anche dei concorrenti.

Tra di loro anche Francesca Alotta che nella puntata inaugurale dello show ha interpretato Emma Marrone. Ventinove anni fa aveva vinto il festival di Sanremo, insieme ad Aleandro Baldi, con ‘Non amarmi‘ e questa volta invece ha debuttato con ‘Amami’ riscuotendo quasi lo stesso successo.

Una rivincita piena per lei che negli ultimi anni ha dovuto affrontare diverse situazione dolorose che l’hanno segnata ma mai sconfitta. La morte dell’amato padre, noto cantante a partire dagli anni ’60, che era stato anche il suo maestro. Ma poi, come aveva raccontato a Caterina Balivo, anche la perdita di un figlio da un uomo che amava profondamente, salvo poi scoprire che aveva già un’altra famiglia. E infine la lotta, da cui è uscita vincitrice, contro un tumore.

Tale e Quale Show, dal dramma al riscatto: come è andata la prima puntata e cosa succederà?

Francesca Alotta ha ammesso che è stata lei per anni a decidere di isolarsi dal pubblico, proprio perché provata da tutte queste vicende personali che l’hanno provata fisicamente e psicologicamente. Dopo la lotta contro il cancro però ha trovato in sé forze nuove che l’hanno fatta reagire e uscire dal tunnel.

Il 7 ottobre uscirà il suo nuovo singolo, ma intanto la cantante palermitana ha debuttato con successo a Tale e Quale Show mettendo in mostra le sue doti. L’hanno battuta solo i ‘Gemelli di Guidonia‘ che erano stati trasformati nell’inedito trio Fedez-Orietta Berti-Achille Lauro con ‘Mille’ mentre lei è arrivata seconda a pari merito con Deborah Johnson. E venerdì prossimo tornerà interpretando Liza Minnelli mentre Stefania Orlando sarà Donatella Rettore, Federica Nargi imiterà Baby K, Alba Parietti farà Damiano dei Maneskin e Biagio Izzo sarà Nino D’Angelo. Poi Simone Montedoro come Franco Califano, i Gemelli di Guidonia inireranno i Bee Gees, Pierpaolo Petrelli sarà Sangiovanni, Dennis Fantina invece Claudio Baglioni. Infine Ciro Priello imiterà Mika e Debora Johnson tornerà nei panni di Tina Turner.