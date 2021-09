Richiami alimentari, ritirato formaggio di un noto marchio: il motivo

Diffuso sul sito del Ministero della Salute il richiamo di un formaggio prodotto da un noto marchio per la presenza di Escherichia coli: tutti i dettagli

Una nuova nota è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute per il richiamo di un noto formaggio. Si tratta della robiola di monte del noto marchio Invernizzi. Il richiamo è stato effettuato per la “presenza di Escherichia coli STEC in un campione di robiola prelevato presso la sede operativa di Lissone in data 27/08/2021″.

Il lotto in questione riporta come data di produzione il 22/09/21. Il prodotto è venduto in confezioni che variano dai 300 ai 400 grammi con data di scadenza 22/09/21. Il marchio di identificazione è IT 03 454 CE. La robiola richiamata viene prodotta dalla Invernizzi Daniele di Invernizzi Daniele e C. SNC. la cui sede si trova in via IV Novembre n.2 a Cremeno (Lecco).

Richiamo robiola Invernizzi per presenza di Escherichia coli STEC in un campione

Non è questo il primo richiamo che si effettua per la presunta presenza di Escherichia coli. Già nel mese di luglio è accaduto con il formaggio Taleggio DOP a latte crudo stagionato in Val Taleggio.

Questa volta ad essere richiamato è il formaggio robiola di monte del noto marchio Invernizzi. In via cautelativa, si raccomanda di non consumare il prodotto con la seguente data di scadenza – 22/09/21 – e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.