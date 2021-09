Netflix, cancellata ufficialmente una serie TV amatissima: fan infuriati

Come una doccia fredda, Netflix ha deciso di cancellare ufficialmente una delle serie TV più amate. Svelato il motivo della scelta

Una bruttissima notizia per tutti coloro che si erano appassionati alla storia. Come annunciato dalla vicepresidente delle produzioni originali italiane di Netflix Tinny Andreotta in un’intervista a La Repubblica, Zero non avrà una seconda stagione. “Ha avuto meno appassionati di quanto ci aspettassimo, non ci sarà una nuova parte” le sue parole.

Creata da Menotti e basata su un’idea di Antonio Dikele Distefano, Zero ha fatto il suo esordio sulla piattaforma lo scorso aprile con 8 episodi. La trama parla di Omar, un ragazzo timido che nel tempo libero disegna manga e cerca di guadagnare qualche soldo facendo il rider, nascondendo un superpotere pazzesco: è invisibile. Il finale aperto lasciava presagire ad una continuazione, ma così non sarà.

Netflix dice addio a Zero, ma punta sul Made in Italy

Se anche voi eravate in attesa della seconda stagione di Zero, sappiate che Netflix Italia ha deciso di rimuoverla ufficialmente dalle proprie produzioni. Troppo poco il seguito ottenuto, ben lontano dalle aspettative della vigilia. Ci sono però anche buone notizie per tutti gli appassionati del Made in Italy: sono in arrivo quattro produzioni originali. Luna Park è in uscita il prossimo 30 settembre, e aprirà le porte ad una nuova ventata di film e serie TV del Bel Paese.

Grande attesa anche per Guida astrologica per cuori infranti, Strappare lungo i bordi, Incastrati e Fedeltà. Ancora non ci sono le date ufficiali d’uscita, ma tutto lascia pensare che potremo vederle in catalogo già entro la fine dell’anno.