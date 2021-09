Michael Schumacher, spunta la foto nascosta per anni: tifosi spiazzati. Il campione tedesco è protagonista in questi giorni della serie su Netflix

E’ stato il campione più amato dai tifosi della Ferrari e uno dei più grandi di sempre in Formula 1. Michael Schumacher ha scritto la storia di questo sport e nessuno potrà mai dimenticarlo. Da quel terribile incidente sulle nevi di Meribel il 29 dicembre 2013, tutta la sua vita è cambiata, così come quella della sua famiglia. Come raccontato nella serie tv su Netflix, il figlio Mick, attuale pilota della Haas, prova una grossa tristezza nel non poter condividere con il suo idolo i successi professionali raggiunti. Come il padre è arrivato ad avere un sedile nel Circus, ma il suo punto di riferimento non può seguirlo come vorrebbe. Il Kaiser è comunque in grado di capire cosa lo circonda, anche se non può comunicare in modo tradizionale. La moglie Corinna lo assiste con amorevole partecipazione e non lo lascia mai solo. Lei stessa ha ribadito che dopo essere stata “protetta” da Michael per tanti anni ora è arrivato il momento di fare il contrario.

Ma in queste ore a tenere banco su Schumacher non è solo il programma su Netflix, ma anche la pubblicazione di una foto davvero particolare. Il giornalista brasiliano, Flavio Gomes, ha condiviso su Instagram uno scatto risalente al 2001. Nell’immagine in questione si vedono ritratti 18 anni fa il campione tedesco e il fido scudiero ai tempi della Ferrari, Rubens Barrichello. La cosa straordinaria è che sono vestiti da sposa!

Michael Schumacher, spunta la foto nascosta per anni: lui e Barrichello vestiti da sposa!

Flavio Gomes ha deciso di rendere pubblica una diapositiva davvero incredibile. I due piloti ballano felici, in una delle feste organizzate per Wroom. Si trattava di un evento promosso dallo sponsor Philip Morris allo scopo di presentare i componenti della squadra Ferrari, prima del via della stagione ufficiale. Momenti davvero indelebili.

Per ricordarli il giornalista ha scritto sul suo blog: “Era solo il resoconto di un momento felice. Non me ne sono nemmeno accorto quando ha scattato le foto. Il giorno dopo, però, a colazione l’addetto stampa della Ferrari Luca Colajanni è venuto da me terrorizzato“. Per fortuna l’ha pubblicata solo con 18 anni di ritardo.