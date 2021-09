Love is in the Air anticipazioni, è crisi tra Eda e Serkan

Una grande crisi per Eda e Serkan, il loro rapporto messo in discussione da un ritorno: queste le anticipazioni di Love is in the Air

Le anticipazioni turche di Love is in the Air non lasciano in pace i fan italiani che, in questi giorni, stanno assistendo alla proposta di matrimonio di Eda a Serkan. Nelle puntate in Turchia, invece, a far tentennare il loro rapporto ci penserà il ritorno in scena di Selin.

Tutto avrà inizio con un incidente aereo per Serkan che lo ridurrà in gravi condizioni e gli farà perdere la memoria il giorno del loro matrimonio. L’uomo si risveglierà in Slovenia e la prima persona di cui chiederà sarà proprio Selin perché convinto che stiano ancora insieme: quest’ultima gli racconterà tante falsità su Eda per farli allontanare.

Anticipazioni Love is in the Air, Serkan e Selin tornano insieme

Vista la situazione di amnesia, Serkan non può far altro che fidarsi completamente di ciò che dice Selin ed è per questo che si allontanerà definitivamente da Eda. In futuro, Serkan e Selin saranno sempre più vicini, fino al punto di decidere per il matrimonio.

Eda non se ne starà con le mani in mano e deciderà di compiere un gesto folle per l’uomo che, tuttavia, le dirà di non essere innamorato di lei. A questo punto, la donna intuirà le perfide intenzioni di Selin e capirà che il suo uomo è stato soltanto manipolato.