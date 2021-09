Sophie Codegoni è finita di nuovo nella bufera solo poche ore dopo essere entrata nella casa del GF Vip 6: ha promesso delle rivelazioni riguardo il suo ex fidanzato, che le ha risposto prontamente.

Sophie Codegoni, ancora prima di entrare nella casa del GF Vip 6, si era già messa al centro della polemica. Nel suo video di presentazione, infatti, aveva raccontato di essere molto attratta da Alex Belli. Aveva anche spiegato che, essendo lui ad essere sposato e non lei, spetterebbe solo ad Alex impegnarsi ad essere fedele.

Questa frase aveva mandato su tutte le furie la moglie di Alex Belli, che è venezuelana. Aveva inveito dai suoi canali social contro le italiane, bottando: “Ma voi che idea avete del matrimonio?“. Poi aveva anche ventilato l’idea di entrare nella casa e portarselo via, se Sophie Codegoni e le sorelle Hailé Selassié non lo avessero lasciato in pace.

GF Vip 6, l’ex fidanzato risponde a Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ed il suo ex fidanzato, Matteo Ranieri, si sono lasciati dopo cinque mesi di frequentazione. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, e lei ha spiegato in una lunga diretta su Instagram che la relazione era finita perchè lui si era mostrato molto diverso al di fuori del programma di Canale 5, ed inoltre non aveva accettato il suo mondo.

Una volta entrata nella casa del GF Vip 6, Sophie ha promesso di rivelare diversi dettagli riguardo la relazione fra lei e l’ex fidanzato. La risposta di lui, anche in questo caso non si è fatta attendere ed è arrivata sui social. Matteo Ranieri è stato molto diretto, anche se non ha nominato Sophie: “Insultare me non renderà migliore te“.

Ecco il messaggio dell’ex fidanzato di Sophie Codegoni su Instagram: