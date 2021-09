GF Vip 6, drammatico racconto di una concorrente: “Sono sparite nel nulla”

GF Vip 6, il drammatico racconto di una concorrente che ha alle spalle una storia molto dolorosa: “All’improvviso sono sparite nel nulla”

Come spesso è successo anche nel passato, il Grande Fratello Vip serve anche a mostrare lati sconosciuti dei concorrenti che entrano in Casa. Anche quelli di chi il pubblico pensa di conoscere bene e forse mai come in questa edizione ci sono storie dolorose e drammatiche da raccontare.

Alfonso Signorini in fondo lo aveva anticipato ancora prima del via. Il GF Vip 6 sarà una sorpresa continua e nei prossimi mesi ci sarà molto da raccontare e da approfondire. Come nel caso di Ainett Stephens, che sin dalla prima puntata sembra già essere diventata uno dei personaggi più amati nella nuova edizione. L’abbiamo sempre conosciuta come solare, sorridente e generosa. Ma nel suo passato ci sono vicende pesantissime, che forse tirerà fuori bella sua esperienza.

Ainett Stephens, energica, carica, caliente… ma sinuosa come una vera gatta! Scommettiamo che la sua presenza nella Casa sarà memorabile? 💥 #GFVIP pic.twitter.com/P1kaLCtaOm — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 13, 2021

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ainett Stephens, il terribile dramma della nuova gieffina: fan commossi

GF Vip 6, drammatico racconto di una concorrente: tutto è cambiato da un giorno all’altro

Lo aveva raccontato qualche mese fa a ‘Verissimo’: da un giorno all’altro sua mamma e una delle sue sorelle sono scomparse senza lasciare traccia: “Si stavano occupando di import-export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare a Trinidad, dovevano fare rientro in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla”.

Tutto questo è successo nel 2004 e da allora delle due donne non c’è più stata nessuna traccia, nonostante la denuncia presentata subito. “Abbiamo cercato di darci tanta forza tra noi, ma non è facile. Probabilmente per derubarle le hanno rapite, da allora io e i miei fratelli cerchiamo di ricordare il meglio dei momenti con mia madre e nostra sorella”. Anche per questo tutta la famiglia si è spostata in Italia e lei ora è al GF Vip 6, anche per cercare rivincite sulla vita.