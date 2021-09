GF Vip 6, un concorrente vuole lasciare la casa: “Non sono a mio agio qui”

Uno dei concorrenti del GF Vip 6 è pronto a lasciare la casa più spiata dagli italiani. Andiamo a vedere la sua rivelazione durante la trasmissione.

E’ iniziato da poco il GF Vip 6, pronto a diventare l’edizione più lunga del reality. Infatti Alfonso Signorini punta ad una durata di 8 mesi, una roba mai vista prima per i telespettatori. Nonostante questo, però, c’è già qualche concorrente stufo di stare all’interno della casa. Infatti nell’ultima puntata abbiamo potuto vedere un Tommaso Eletti pronto ad abbandonare la trasmissione.

Inoltre l’ex concorrente di Temptation Island è anche in nomination. Insieme a lui ci sarà Francesca Cipriani che rischia di essere eliminata tra due puntate. Infatti questo voto servirà per definire il primo nominato della prossima settimana. Come detto però la notizia non ha scalfito l’ex volto dell’Isola della tentazione. Andiamo quindi a vedere le sue parole non appena è venuto a sapere della nomination.

GF Vip 6, Tommaso Eletti pronto a lasciare: la sua rivelazione

Tommaso Eletti sembrerebbe pronto a dire addio alla casa del Grande Fratello Vip. Infatti l’ex concorrente di Temptation Island ha colto con un pizzico di entusiasmo l’entratata in nomination. Appena appresa la notizia, Tommaso ha affermato: “Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto“. Insomma Eletti sta vivendo una sorta di malessere all’interno della casa.

Il gieffino ha poi affermato: “Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro“. D’altra parte i telespettatori del reality sono pronti a dire addio al concorrente. Secondo molti, infatti, ciò che funziona a Temptation Island non funziona all’interno del GF Vip.