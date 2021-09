Francobolli rari, questo vale ben 37mila euro: controlla subito!

I francobolli rari sono una delle “categorie” più remunerative del collezionismo. Questo vale ben 37mila euro: ecco com’è fatto

Il mondo del collezionismo non è più una sorpresa. Ogni giorno, spuntano in rete decine e decine di nuovi annunci legati a veri e propri pezzi apparentemente introvabili in giro. E non si parla solo di monete o francobolli rari, ma anche di vinili, dischi, sneakers, smartphone e molto, molto altro.

Sicuramente uno dei mercati più remunerativi e variegati è quello dei francobolli, considerando la storia che c’è dietro e l’immensità di esemplari che si possono trovare. Oggi vi parliamo nello specifico di uno di questi, legato alla consegna dei quotidiani e che può arrivare a valere fino a 37.000 euro.

Francobolli rari, il Red Mercury vale 37.000 euro

Oggi parliamo del Red Mercury, uno dei francobolli rari più ricercati di sempre. Si tratta nello specifico di uno dei pochi esemplari non legato al servizio postale, ma a quello dei quotidiani. Essendo stato realizzato per la spedizione dei giornali, ha avuto una tiratura ridotta ed è dunque ricercatissimo dagli esperti del settore. Stiamo parlando del Red Mercury, che oggi può arrivare a costare fino a 37.000 euro.

Come riconoscerlo? È rappresentato Mercurio, il dio romano dei messaggi e della velocità, nella sua versione rossa. Nella parte inferiore del francobollo c’è poi scritto St. Lucia, un segno inequivocabile per riconoscerlo. Andate subito a dare un’occhiata alla vostra collezione nascosta in soffitta, perché potreste avere tra le mani un piccolo tesoro!