Fortnite, un leak svela la novità tanto attesa: c’è già la data!

Altre novità in arrivo su Fortnite. Un leak svela l’arrivo di una nuova skin con tanto di data di rilascio ufficiale

In questi giorni, vi stiamo parlando delle tantissime novità che Epic Games ha introdotto su Fortnite con l’arrivo della Stagione 8. Molte di queste sono già state annunciate dalla software house al momento dell’aggiornamento, ma ce ne sono anche molte altre tutte da scoprire.

Chiaramente si sta lavorando anche a ciò che succederà nelle prossime settimane tra eventi, skin, tornei e molto altro. Nello specifico, grazie ad un leak è emersa la data di rilascio di una nuovissima skin che sicuramente farà piacere ai milioni di utenti del batte royale. Ecco di chi si tratta e quando poterla acquistare.

CONFIRMED: The next Batman/Fortnite skin will officially be announced on October 16!

(Thanks to @Fortnite_STW for telling me in Twitter DMs!)

— Shiina (@ShiinaBR) September 16, 2021