Elisa Isoardi, la sorpresa spiazza tutti: il 2022 regala una novità?

Elisa Isoardi, la sorpresa spiazza tutti e apre scenari nuovi sul futuro dell’amatissima conduttrice tv: il 2022 regala una novità?

La stagione tv per la Rai e per Mediaset è ripartita senza di lei, che pure da una parte ha lavorato e dall’altra sperava di ricominciare. Invece non è arrivata quella proposta importante che Elisa Isoardi aspettava da tempo, ma la conduttrice cuneese non ha mai perso il sorriso.

E adesso lo sfoggia ancora di più, perché come mostra il settimanale ‘Gente’ con alcune immagini in esclusiva, c’è stato un deciso riavvicinamento con il suo ultimo compagno, Alessandro Di Paolo. I due forse non sono di nuovo una coppia ma di sicuro erano insieme in uno stabilimento balneare a Fregene. Lì hanno chiacchierato, riso, si sono fatti compagnia e hanno anche mangiato.

Ma non è tutto, perché al dito di Elisa è riapparso un anello che qualche tempo fa aveva fatto sospirare i suoi fan. Uno smeraldo circondato da brillanti, tanto evidente quanto prezioso. Non è nemmeno una novità, perché ai tempi del loro fidanzamento, prima della pandemia, lei aveva fatto di tutto per mostrarlo e molti già parlavano di matrimonio imminente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, confessione a sorpresa: è accaduto quando è entrata nel calcio

Elisa Isoardi, la sorpresa spiazza tutti: tutte le novità in arrivo per il 2022

Come è andata a finire, lo sappiamo tutti: Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo si sono lasciati, anche se i rapporti tra i due sono comunque rimasti buoni. Lo aveva confermato per prima lei che però da allora non aveva mai trovato la persona giusta per sostituirlo. E forse adesso c’è spazio per un ripensamento che può aprire scenari importanti per il 2022, proprio quando sembrava che la conduttrice potesse lasciare Roma.

Altre novità positive però presto potrebbero arrivare anche sul fronte lavorativo. Senza prospettive reali, almeno per questa prima fase della stagione, in Rai e in Mediaset, da settimane la Isoardi è in contatto con Discovery che dovrebbe lanciare un programma du cucina condotto da lei su Real Time.