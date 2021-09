Mara Venier, dopo l’annuncio su Domenica In l’incontro con la rivale: i dettagli

Mara Venier ha annunciato nuovamente la sua volontà di ritirarsi dalla conduzione di Domenica In, perchè troppo impegnativa per lei: si sarebbe anche confrontata con Francesca Fialdini, che aveva fatto commenti a riguardo.

Mara Venier ha recentemente annunciato che quella di questo anno sarà la sua ultima edizione di Domenica In, il programma re degli ascolti della domenica. La conduttrice non è nuova a questo tipo di dichiarazioni: anche lo scorso anno, infatti, aveva detto che non avrebbe voluto proseguire con la trasmissione.

In quell’occasione, il gossip si era scatenato su chi sarebbe potuto essere l’erede di Mara Venier alla conduzione di Domenica In. La risposta, per molti, convergeva su Francesca Fialdini. In numerose interviste, la conduttrice designata aveva spiegato che, chi avrebbe preso il posto di Mara, avrebbe dovuto proporre un progetto diverso.

Domenica In, Mara Venier e Francesca Fialdini hanno fatto pace?

Francesca Fialdini, però, ha spesso manifestato un disagio per il fatto che Mara Venier continui ad annunciare la sua volontà di ritirarsi da Domenica In e poi non lo faccia. La Zia degli italiani, da parte sua, aveva alimentato il gossip rifiutando di rispondere alle domande sulla Fialdini in una conferenza stampa.

Secondo TvBlog, Mara Venier e Francesca Fialdini si sarebbero incontrate nei corridoi dello studio Rai intitolato a Fabrizio Frizzi. Non sappiamo se sia avvenuto per caso, ma parrebbe che le due abbiano avuto degli scambi molto cordiali, fermandosi a parlare e salutandosi. È dunque pace fatta fra le due? E chi prenderà il posto della Venier il prossimo anno?

Ecco uno dei momenti più emozionanti della precedente edizione di Domenica In: