Diego Maradona, la decisione dei familiari: sono tutti senza parole. E’ passato quasi un anno dalla morte del ‘Pibe de Oro’

Sono passati 10 mesi dal terribile annuncio che scuoteva il mondo del calcio. Diego Armando Maradona ci ha lasciati a Buenos Aires il 25 novembre 2020. Dopo un’operazione subita al cervello qualche settimana prima, il campione argentino sembrava essersi rimesso. Invece in base a quanto emerso, è stato curato male e abbandonato a se stesso, in un degrado che non meritava. Nel frattempo che la giustizia faccia il suo corso, accertando tutte le responsabilità, in Argentina si continua a parlare di lui quotidianamente. A sorprendere tutti in questo frangente è stata la famiglia del ‘Pibe de Oro‘, con una decisione che non potrà che far piacere a tutti i fan internazionali. I profili social di Maradona sono stati riattivati, in modo da tener vivo il suo ricordo anche sul web. D’altronde erano sempre numerosissimi i messaggi che lo riguardavano e che venivano inoltrati sui contatti dei figli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, splendida notizia per Pioli: “Non mi muovo”

LEGGI ANCHE >>> Pelé nuovamente in terapia intensiva, come sta il re del calcio?

Diego Maradona, la decisione dei familiari: di nuovo attivi i suoi profili social

Nell’inaugurare la nuova riapertura degli account di Facebook e Instagram di Maradona, i suoi parenti più stretti hanno voluto omaggiarlo in un modo particolare. Nei due post identici condivisi sulle due piattaforme, viene citato un passaggio del “Libro degli abbracci”, dello scrittore uruguaiano Eduardo Galeano.

“Non ci sono due fuochi uguali. Ci sono grandi fuochi, piccoli fuochi e fuochi di tutti i colori. Ci sono persone con fuoco sereno, che non sanno nemmeno del vento. E persone con fuoco pazzo, che riempiono l’aria di scintille. Alcuni fuochi, fuochi stolti, non accendono né bruciano. Ma altri bruciano la vita con tale passione che non puoi guardarli senza battere ciglio, e chi si avvicina ad essa si illumina”.

Poi i figli hanno voluto aggiungere un loro pensiero: “Il tuo fuoco unico non si spenga mai. Ecco perché manterremo attive le tue reti, in modo che tutti coloro che ti amano e ti ammirano, abbiano un posto dove possano renderti il ​​tributo che meriti”. Il tutto accompagnato da un cuore, ricco di passione, come era lui sul rettangolo verde di gioco.