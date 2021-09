Denise Pipitone, nuova decisione della Procura: parla il legale di Piera Maggio

Si ritorna a parlare del caso di Denise Pipitone scomparsa l’1 settembre del 2004 da Mazara del Vallo. Arriva una nuova decisione della Procura di Marsala

Le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone avvenuta il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo continuano. Si tratta di uno degli episodi che ha sconvolto maggiormente gli italiani e non solo, sul quale bisogna assolutamente fare chiarezza.

Tra gli indagati è tornata sul banco degli inquirenti Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi ed ex moglie del padre naturale di Denise. La donna è stata già processata e poi assolta per concorso nel sequestro della piccola. Ma intanto la Procura di Marsala ha adesso chiesto al gip l’archiviazione per Anna Corona e per Giuseppe Della Chiave.

Caso Pipitone, la decisione della Procura di Marsala: nuova archiviazione

La Procura di Marsala ha chiesto al gip l’archiviazione per la mamma di Jessica Pulizzi e per Giuseppe Della Chiave. Questo ultimo indicato da zio Battista in una testimonianza. Secondo l’uomo, sordomuto, il giorno della scomparsa Denise era su uno scooter con Della Chiave.

