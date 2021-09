Barbara D’Urso chiude con una sorpresa: l’annuncio in diretta spiazza tutti!

Continua a stupire Barbara d’Urso che al termine della quotidiana trasmissione ha fatto un annuncio sorprendente. Andiamo a vedere le sue parole in diretta.

La nuova edizione di Pomeriggio Cinque sta facendo cambiare faccia a Barbara d’Urso, che pian piano sta cercando di liberarsi dall’etichetta di icona trash che la critica le ha affidato negli ultimi anni. Infatti il talk show di Canale 5 si è liberato di opinionisti e personaggi della tv spazzatura, per dedicarsi solamente a cronaca ed attualità. La scelta di Piersilvio Berlusconi sta avendo un gran successo con i telespettatori che pian piano si stanno riavvicinando alle reti Mediaset.

Dopo lo scetticismo iniziale, quindi, anche la showgirl napoletana sta accettando il suo nuovo ruolo. A sorpresa, al termine dell’ultima puntata, Barbara ha voluto anche fare il suo ‘in bocca al lupo’ a Silvia Toffanin che è riuscita a sostituirla nel prime time della domenica sera. Andiamo quindi a vedere le parole della D’Urso che ha voluto incoraggiare la conduttrice veneta per il suo esordio domenicale.

Barbara d’Urso, l’inaspettato in bocca al lupo a Silvia Toffanin: che sorpresa!

Il ridimensionamento imposto dalla Mediaset sembrerebbe aver fatto bene alla D’Urso. Infatti Barbara ha mostrato tutto il suo fair play nei confronti di una collega come Silvia Toffanin. Al termine dell’ultima puntata settimanale, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha ricordato che da sabato torna Verissimo, che replicherà anche dopo la puntata domenicale di Amici. Ma ciò che ha sorpreso sono le parole successive della showgirl.

Infatti la presentatrice americana ha poi aggiunto: “In bocca al lupo con il cuore da parte mia a Silvia Toffanin, che sapete è alla guida di questo programma“. La frase è stata accompagnata da un sorriso che nascondeva un velo di malinconia. Infatti è oramai noto che alla D’Urso non è andata giù la cancellazione di ‘Live Non è la d’Urso‘, ossia la sua trasmissione domenicale. Adesso la palla passa alla Toffanin che dovrà rendere competitiva, in termini di share, Canale 5 anche il weekend.