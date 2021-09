Un ex concorrente di Ballando con le Stelle ha raccontato di aver preso davvero un grande spavento per suo figlio: lo YouTuber ha mostrato le foto del suo incidente, spiegando cosa è successo.

A metà settembre, Vale Bise, celebre YouTuber del duo Matt Bise e la TikToker Sara Di Sturco avevano organizzato una festa per rivelare il sesso del loro bambino. Vestiti a tema Shrek, avevano rivelato di aspettare un maschietto. Vale Bise ha anche raccontato di essere veramente impaziente: la data di nascita del figlio dovrebbe essere il 28 gennaio.

Sara Di Sturco, dunque, dovrebbe essere arrivata circa al quinto mese di gravidanza. Il 17 settembre, entrambi sono stati vittime di un incidente stradale. Poco dopo, lui ha voluto spiegare ai suoi fan cosa era successo, e soprattutto quali erano le condizioni di salute del bambino dopo lo scontro in auto.

Le parole dello YouTuber dopo l’incidente: “Mai più”

Il celebre YouTuber Vale Bise non ci è girato intorno: lui e la TikToker Sara Di Sturco hanno avuto un incidente grave. Ha anche sottolineato come in momenti come questi realizzi quanto la vita sia fragile, e che in qualsiasi momento tutto possa finire. Subito dopo lo scontro in auto, la coppia è andata in ospedale per degli accertamenti.

La paura di venire a sapere che il bambino avesse avuto dei danni dall’incidente è stata davvero tanta. Entrambi i futuri genitori, però, hanno rassicurato che tutti e tre, nonostante il grande spavento, stanno bene. E lo YouTuber ha anche sdrammatizzato: “Una cosa è sicura: non guiderò più di venerdì 17“.

Ecco il messaggio condiviso dallo Youtuber Vale Bise su Instagram riguardo l’incidente:

Questo, invece, è un breve video dove Vale Bise e Sara Di Sturco rivelano che loro figlio sarà un maschio: