La serie Tv “I bastardi di Pizzofalcone 3” ricomincerà lunedì 20 settembre alle 21:25 su Rai 1: scopri tutte le anticipazioni ed il video del backstage con le interviste al cast ed alla regia.

Le anticipazioni sulla serie Tv “I bastardi di Pizzofalcone 3” rivelano innanzitutto che ci sarà un importante cambio dietro le quinte del programma. A differenza delle serie precedenti, la regista delle sarà una donna, Monica Vullo. Uno dei protagonisti, Alessandro Gassman, ha spiegato che questo ha dato una sensibilità diversa alla pellicola.

Secondo l’attore, che impersona Giuseppe Lojacono, nelle sei puntate ci sarà occasione per andare più a fondo sulla vera natura dei sentimenti e dei rapporti che legano i diversi personaggi della serie Tv. Per quanto lo riguarda, i suoi legami con il genere femminile diventeranno ancora più complicati.

Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 3: la new entry

Le anticipazioni de “I bastardi di Pizzofalcone 3”, serie Tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, si riaprirà proprio dove si era chiusa la precedente edizione. L’esplosione nel ristorante di Letizia registra numerosi morti e feriti. Inizialmente, la squadra di Lojacono avrà il divieto di indagare, ma poi deciderà comunque di chiare l’accaduto.

Le prime due puntate s’intitoleranno “Fuochi” e “Vuoto” e ritroveranno i protagonisti dell’anno scorso, fra cui Carolina Crescentini, Tosca D’Aquino, Simona Tabasco, Gioia Spaziano, Serena Iansiti, Antonio Folletto, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato e Matteo Martari. A loro si aggiungerà Maria Vera Ratti, che vestirà i panni di Elsa Martini.

Ecco le anticipazioni dal backstage dei Bastardi di Pizzofalcone 3, che andrà in onda lunedì alle 21:25 su Rai 1: