Uomini e Donne, salta il matrimonio per una coppia storica: è finita e la notizia sta facendo ora il giro del web.

Fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo non è scoppiato subito il colpo di fulmine. All’interno di Uomini e Donne, lui si era cucito addosso il ruolo di playboy, corteggiando più troniste allo stesso tempo. Ursula, però, aveva riconosciuto da subito in lui le caratteristiche del suo uomo ideale, e gli diede così il tempo giusto per innamorarsi.

All’improvviso, Sossio aveva chiesto alla protagonista del Trono Over di lasciare la trasmissione insieme: la coppia finì a Temptation Island Vip, dove la relazione si sgretolò davanti all’atteggiamento troppo disinvolto di Aruta con le tentatrici del villaggio. Tornati a Uomini e Donne, i due si riconciliarono e dal loro amore è anche nata una bambina.

Uomini e Donne, il triste epilogo di Sossio Aruta e Ursula Bennardo: è davvero finita?

Con un messaggio del tutto inaspettato, nella serata del 16 settembre Sossio Aruta ha annunciato la rottura della relazione con Ursula Bennardo. La motivazione ha dell’incredibile: fra i due ci sarebbe un’insanable incompatibilità caratteriale. Lui fa sul serio, e lascia intendere di aver coinvolto un avvocato per tutelarsi.

Lascia molto perplessi la scelta dell’immagine da parte di Sossio per un messaggio così delicato. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha infatti pubblicato la scritta “game over“, ovvero “gioco finito”. Dal momento che entrambi, almeno fino al giorno prima, hanno continuato a professare amore per l’altro, i fan si sono insospettiti, invocando il complotto.

Del resto, molti ricordano di aver sentito Ursula spiegare che la coppia aveva bisogno di aumentare gli introiti. Potrebbe essere questo uno stratagemma per ottenere più interviste ed ospitate? Le Storie pubblicate su Instagram da entrambi, però, li mostrano soli, anche se sorridenti, e confermerebbero che i due sono almeno fisicamente lontani.

Ecco il messaggio in cui Sossio Aruta ufficializza la rottura con Ursula Bennardo:

Inspiegabilmente, mentre Sossio Aruta annuncia la fine della relazione, Ursula Bennardo scrive un bellissimo messaggio per ricordare il momento in cui ha conosciuto il suo (ex?) compagno a Uomini e Donne, che definisce l’oasi dell’amore: