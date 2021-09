Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice di nuovo in ospedale: “Devo parlare con un immunologo”

Ancora una volta un grande spavento per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che è finita al Pronto Soccorso: era davvero preoccupata

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi sta vivendo un vero e proprio incubo post vaccino. Ieri, infatti, la Caloisi è finita nuovamente al Pronto Soccorso come lei stessa ha raccontato su Instagram: “I dolori, soprattuto al petto, erano lancinanti”, addirittura come ha spiegato l’ex corteggiatrice erano talmente insopportabili da piangere dal dolore.

Angela ha fatto degli accertamenti, come giusto che fosse ed ha spiegato: “È stata esclusa l’embolia polmonare, ma è stato trovato un residuo timico che può essere nulla, ma devo indagare da uno pneumologo ed un immunologo. Sono sintomatica ed ho una forte risposta infiammatoria al vaccino”.

Uomini e Donne, la forte preoccupazione di Angela Caloisi

La fidanzata dell’ex tronista Paolo Crivellin è per la seconda volta al Pronto Soccorso dopo che le è stato somministrato il vaccino per pericardite acuta. Angela Caloisi ha voluto, tuttavia, tranquillizzare i suoi followers dicendo loro: “Per fortuna oggi i dolori sono diminuiti e sto molto meglio. Ovviamente è cambiata di nuovo la terapia, spero sia quella giusta”.

Nonostante i problemi che il vaccino le sta causando -e non è l’unica ad avere sintomi del genere- la Caloisi non si è mai avvicinata alla voce dei no vax e crede fortemente in quel che ha fatto, lo ha chiarito più volte per scongiurare eventuali complotti sul suo profilo Instagram. D’altro canto, invece, il suo fidanzato non si è proprio esposto sulla questione ed ha tenuto il massimo riserbo.