Sanremo 2022, novità per il Festival: fan stupiti dalla decisione

Una novità quella per Sanremo 2022 e la sua serata cover: il direttore artistico ha già deciso ed i fan ne sono stupiti

Dopo l’annuncio del conduttore e direttore artistico che sarà per il terzo anno di seguito Amadeus, Sanremo 2022 è pronto ad essere architettato ad hoc per poter allietare il pubblico da casa che non fa altro che aspettare per tutto l’anno la nota kermesse musicale.

Di questi periodi, in genere, oltre ad ascoltare i giovani di Sanremo Young ed i vari ragazzi in concorso, vengono decise anche le canzoni in gara dei vari artisti che si presentano o vengono chiamati alla corte del direttore artistico.

Sanremo 2022, la novità delle serate cover scelta da Amadeus

Com’è noto, il conduttore Rai sarà impegnato per l’evento musicale Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 le cui registrazioni sono già partite e la messa in onda è prevista per sabato 25 settembre e 2 ottobre alle ore 21.25. È proprio durante le riprese che Amadeus si è lasciato sfuggire un dettaglio circa la nuova edizione del Festival di Sanremo: “Se a Sanremo 2021 gli artisti in gara dovevano scegliere un brano della tradizione cantautorale italiana, nel 2022 dovranno selezionare un pezzo tra quelli pubblicati nei decenni ’60, ’70 e ’80”.

È possibile, dunque, che i concorrenti in gara possano scegliere anche canzoni straniere purché appartenenti agli anni indicati. Informazioni più certe saranno rese pubbliche nelle prossime settimane dove verranno ufficializzate tutte le novità riguardanti Sanremo 2022.