Royal Family, incredibile decisione del giudice dopo la morte del principe Filippo

Spunta una nuova e incredibile decisione del giudice dopo la morte del principe Filippo: la notizia appresa dalla Royal Family.

Spuntano grandi novità per la Royal Family dopo la morte del principe Filippo. Infatti il compagno di vita della Regina Elisabetta, alla sua morte, ha rilasciato un testamento il cui contenuto però dovrà rimanere segreto. A stabilire la segretezza del documento ci ha pensato il giudice Andrew McFarlane, che nella sua sentenza ha ricordato la convenzione inglese che dura da più di cento anni.

La decisione è a tutela della dignità della Corona britannica. Stando alle poche notizie che si hanno, il testo dovrebbe essere diviso in più di trenta plichi diversi, alcuni che dovrebbero risalire a più di un secolo fa. In molti però si chiedono chi è il custode di un patrimonio così prezioso. Andiamo quindi a vedere chi custodisce il ricco patrimonio lasciato in eredità da Filippo.

Royal Family, spunta il testamento del Principe Filippo: chi lo custodisce

A custodire l’eredità del principe Filippo ci pensa il giudice più anziano dell’Alta Corte inglese. Infatti proprio quest ultimo ha sottolineato come il contenuto del testamento rimarrà segreto, proprio seguendo la volontà del Duca di Edimburgo. Stando a quanto rivelato proprio da Andrew McFarlane il tutto rimarrà segreto anche per preservare la dignità della Regina Elisabetta.

Stando a quanto comunicato dal giudice Andrew McFarlane: “Bisogna rafforzare la protezione offerta agli aspetti più privati ​​della vita di questo gruppo limitato di individui, con lo scopo di mantenere la dignità della Sovrana e dei membri stretti della sua famiglia“. Adesso quindi toccherà ai tabloid inglesi riuscire a far trapelare qualche notizia sul testamento del Principe Filippo.