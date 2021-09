Grandissima notizia per tutti i fan di Netflix. È stato appena annunciato un nuovo evento globale ricco di sorprese

Novità, novità e ancora novità quelle in arrivo su Netflix. La piattaforma streaming numero uno al mondo ha annunciato circa un mese fa per la prima volta un nuovo evento di portata globale, organizzato per presentare ai suoi abbonati l’offerta del servizio. Si chiama TUDUM, e oggi sono state rilasciate tantissime nuove informazioni a riguardo.

Tra gli attori che prenderanno parte a questa sfilata di notizie ci saranno Charlize Theron, Henry Cavill, Chris Hemsworth, Millie Bobby Brown, John Cho, Jennifer Lawrence, Àlvaro Morte, Jennifer Aniston e Adam Sandler. Anche il nome è una trovata pazzesca: fa riferimento al suono che si sente quando appare il logo Netflix sullo schermo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, crossover con un altro colosso del gaming: skin in arrivo?

Netflix, ecco tutto quello che c’è da sapere su TADUM

Il 25 settembre è la data da segnarsi sul calendario per tutti gli appassionati Netflix. Andrà in scena TUDUM, evento esclusivo in streaming durante il quale la piattaforma di Reed Hastings presenterà alcune delle tantissime novità in arrivo sulla piattaforma nelle settimane a venire. Tra le prime anticipazioni, possiamo aspettarci di vedere un trailer di Cowboy Bebop o Bridgerton 2. Ma anche nuove immagini di Stranger Things 4 e The Umbrella Academy 3.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Netflix, il fumetto capolavoro diventa una serie TV: fan al settimo cielo

Ovviamente ci sarà spazio anche per conversazioni con attori e membri del team creativo di film e serie TV, dalle quali si potranno trarre aneddoti e segreti del set. Tutti i fan sono invitati da Netflix stesso a seguire l’evento in streaming e a commentarlo in tempo reale su YouTube, Twitch, Twitter e Facebook a partire dalle ore 18 del 25 settembre.