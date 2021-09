Marcell Jacobs annuncia le nozze: rivelazioni sorprendenti 

Intervistato a Verissimo, il velocista Marcell Jacobs ha annunciato le nozze con Nicole Dazna: rivelazioni sui figli e sul rapporto con suo padre

La nuova stagione di Verissimo è partita a gonfie vele la scorsa settimana. Tra gli ospiti intervistati da Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 19 settembre, vedremo l’atleta olimpico Marcell Jacobs reduce dalla vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Nel salotto di Canale Cinque Jacobs parlerà della sua vita privata, dei figli e della carriera.

Fiori d’arancio in vista per il 26enne che l’anno prossimo, precisamente il 17 settembre 2022, sposerà la modella e influencer di 28 anni Nicole Daza. I due si sono conosciuti alcuni anni fa e convivono insieme ai figli Meghan e Anthony, ma adesso è arrivato il momento di compiere questo importantissimo passo. Nonostante sembrerebbe essere già tutto stabilito Jacobs ha però ammesso di non aver ancora fatto la proposta di matrimonio a Nicole.

Marcell Jacobs, il matrimonio con Nicole Daza: tutto quello che c’è da sapere sulla vita dell’atleta olimpico

Marcell Jacobs nonostante la sua giovane età è già padre di 3 figli, Meghan e Anthony nati dalla sua relazione con Nicole Daza e Jeremy nato da una relazione avuta quando era un ragazzino. L’atleta intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo ha spiegato com’è il suo rapporto con i figli e soprattutto quello con il primogenito.

“Il primo l’ho avuto giovanissimo. Con lui ho sempre avuto un buon rapporto ma non gli ho dedicato tutto il tempo che meritava e questo mi fa male”, ha dichiarato Marcell il quale ha proseguito: “Gli altri due sono dei terremoti e tutti e tre hanno doti fisiche pazzesche. Credo di essere un buon padre“.

L’atleta ha poi spostato l’attenzione su suo padre spiegando che fino all’arrivo della mental coach per lui nemmeno esisteva: “Ma c’era qualcosa che mi bloccava anche quando correvo. Dovevo ritrovare il rapporto con mio padre. Così l’ho cercato e gli ho scritto. Piano piano abbiamo iniziato a parlare e riallacciare i contatti”. Oggi Marcell Jacobs può dire di essere riuscito a riallacciare un rapporto civile con suo padre.