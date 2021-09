Love is in the Air anticipazioni, colpo di scena in volo: che sorpresa!

Un colpo di scena in volo a Love is in the Air: le anticipazioni svelano di un’estasiante sorpresa per i protagonisti

Le prossime puntate di Love is in the Air promettono un gran colpo di scena per i protagonisti della soap opera turca. Le anticipazioni degli episodi da lunedì 20 settembre fino a venerdì 24, fanno sapere che Ayferè è molto preoccupata per il legame tra Eda e Semiah: quest’ultimo si sta avvicinando molto e sta provando ad allontanarla da Serkan. Tra i due protagonisti, infatti, nasce una forte gelosia quando sono allo stesso ristorante, ma con due compagnie diverse.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, scintille tra Gemma e Isabella: che scontro!

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, concorrente a rischio squalifica? E’ bufera sul web

Tuttavia, Eda e Serkan non riescono a star separati: vivranno una notte di passione insieme. L’indomani, però, Serkan parte per Parigi insieme a Balca ed è qui che avviene un gran colpo di scena: poco prima del decollo, Eda prende il posto dell’assistente di volo e gli chiede di sposarla. Serkan sarà super emozionato, ma ad interrompere l’idillio c’è una chiamata inaspettata.

LEGGI ANCHE > > > Un Posto al Sole, confessione choc: “Mi lanciai da un balcone”

Anticipazioni Love is in the Air, Engin disperato: è stata rapita Piril

A chiamare Serkan è Engin: Piril è stata rapita. L’uomo, con la sua futura moglie, abbandonano il momento idilliaco per recarsi in soccorso dell’amico. Proprio quando stanno decidendo il da farsi nell’ufficio di Serkan, Piril ricompare. Ad aver ordinato il suo sequestro è stato il padre che ha mandato i suoi uomini di a prelevarla per impedire il matrimonio con Engin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Mara Venier, rivelazione su Domenica In: ritorno clamoroso

Eda e Serkan, alla fine, tornano a casa a dare il lieto annuncio sul matrimonio: non tutto va come vorrebbero.