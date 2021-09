Ilary Blasi, nuova batosta: è un incubo per la conduttrice

Ilary Blasi non riesce ad uscire dal loop infernale in cui è finita: non tutto va come dovrebbe ed a pagarne è la carriera

Siete pronti? Il giorno è finalmente arrivato 😍 La nostra Ilary Blasi vi aspetta stasera su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con la prima puntata di Star in the Star ✨ pic.twitter.com/xPgwzaKK9O — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 16, 2021

Ieri sera è andato in onda, su Canale 5, il nuovo format Mediaset condotto da Ilary Blasi: Star in the Star. Di certo, ci si aspettava qualcosa di più: sono stati soltanto 1.947.000 gli spettatori con uno share dell’11% che hanno scelto di seguire quello che sembra essere un mix tra Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

Brutta batosta per la conduttrice Mediaset, l’ennesima verrebbe da dire, visti anche i deludenti risultati della conduzione della scorsa stagione di palinsesti con gli scarsi risultati ottenuti con L’Isola dei Famosi.

Tutti gli ascolti TV di giovedì 16 settembre

Come spesso accade, la Rai vince la gara d’ascolti della serata. Ieri, giovedì 16 settembre, Rai Uno ha raccolto ben 4.763.000 spettatori pari al 24.4% di share con la prima TV di Sorelle per sempre. Per quel che riguarda Rai 2 e Rai 3, invece, hanno collezionato rispettivamente 630.000 spettatori con il 3% di share per Gli uomini d’oro e 863.000 spettatori con il 4% di share con Il verdetto.

Per quel che riguarda gli altri canali Mediaset, invece, Dritto e Rovescio su Rete 4 ha totalizzato 870.000 spettatori pari al 5.5% di share e 884.000 spettatori pari al 4.6% di share su Italia 1 con Chicago Med.