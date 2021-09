Pomeriggio Cinque, clamoroso ritorno in arrivo? Annuncio bomba che spiazza tutti i telespettatori.

Il 25 giugno scorso nessuno si sarebbe mai aspettato una decisione simile da parte di Giovanni Ciacci, lo stilista che da anni è entrato nei cuori degli italiani e che da lì non è mai uscito. L’annuncio dell’addio alla televisione è stato un qualcosa che ha sorpreso tutti e in molti stentano a crederci.

L’annuncio è stato dato nel corso dell’ultima puntata di ‘Ogni Mattina’. “Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione”, affermò lo stilista in TV mentre Adriana Volpe, oggi opinionista al GF Vip, incredula gli chiedeva se la sua fosse una battuta o qualcosa di più. Oggi, Ciacci è tornato sull’argomento ai microfoni del settimanale Nuovo.

Giovanni Ciacci sul possibile ritorno in televisione: “Questa la mia decisione”

Giovanni Ciacci nell’ultimo periodo era stato al centro di diverse voci di gossip tra cui una che lo vedeva come futuro concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip: Lui stesso al magazine ha spiegato il motivo per cui ha detto di voler lasciare la Tv per sempre, ha subito risposto di avere un contratto in esclusiva con Mediaset della durata di un anno.

Per tale ragione ha fatto sapere che sarà ben felice di fare qualunque tipo di programma: “Ho un contratto in esclusiva per un anno con Mediaset per cui sono felice di fare qualunque tipo di programma…”