GF Vip 6, prima crisi per una concorrente: “È difficile il distacco”

Primi problemi nella casa del GF Vip 6 per una delle concorrenti che sta soffrendo un po’ di distacco dalla realtà

A soffrire per prima il distacco, nella casa del GF Vip 6 e dichiararlo a chiare lettere è Raffaella Fico. Non un distacco qualunque, ma dal facoltoso fidanzato di Forte dei Marmi Piero Neri. La showgirl partenopea, infatti, durante una chiacchierata col compagno d’avventura Gianmaria Antinolfi, ha ammesso: “Mi sono fidanzata da pochissimo ed è difficile il distacco”.

LEGGI ANCHE > > > Ilary Blasi, nuova batosta: è un incubo per la conduttrice

NON PERDERTI > > > Barbara D’Urso perde le staffe e ‘litiga’ in diretta: cos’è successo

Si sa, che in amore, i primi mesi sono sempre i più belli dove tutto sembra essere rose e fiori e si condividono bei momenti insieme. È proprio questo che manca alla Fico che si dice abbattuta per non potersi godere del tempo trascorso con la sua nuova fiamma di cui, a quanto pare nessuno era a conoscenza.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, salta il matrimonio per una coppia storica: è finita!

Raffaella Fico giù per il distacco al GF Vip 6: Antinolfi la consola

Tra ruba cuori ci si intende e Gianmaria Antinolfi ha provato ad essere di supporto alla splendida showgirl partenopea facendo una riflessione ovvia per poter rasserenare l’animo della sua compagna d’avventura. Come osservato dall’imprenditore napoletano, infatti, l’esperienza al reality show prima o poi dovrà finire -ed è giusto che venga sfruttata al meglio- al di fuori della Casa ci saranno tutti gli affetti ad aspettarli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Il Paradiso delle Signore, durissimo sfogo dell’attore: fan basiti

Tuttavia, a sapere del fidanzamento della Fico non c’era nessuno: quando durante la puntata d’apertura di lunedì 13 settembre ha ammesso di essere fidanzatissima, in studio e da casa sono rimasti tutti spiazzati.