GF Vip 6, opinionista rivela: “E’ una persona fragile”

La neo opinionista del GF Vip 6 Adriana Volpe si racconta senza veli: la fine del matrimonio con Roberto Parli

Al fianco di Alfonso Signorini Adriana Volpe nelle vesti di opinionista del GF Vip 6, nel corso della prima serata, ha già dato un grande contributo al padrone di casa che per la terza volta consecutiva è al timone del reality più seguito di sempre. La 48enne ha tirato fuori gli artigli mostrando di avere stoffa anche in questo nuovo ruolo.

Intanto, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la neo opinionista per la prima volta ha parlato dell’ex Roberto Parli. Le sue dichiarazioni le ascolteremo nella puntata che andrà in onda sabato 18 settembre su canale Cinque, ma nel frattempo vi anticipiamo qualcosa. La Volpe ha spiegato alla Toffanin di aver lottato moltissimo per cercare di salvare il matrimonio: “Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile“.

Adriana Volpe parla della fine del suo matrimonio con Roberto Parli: le rivelazioni della neo opinionista del GF Vip 6

Adriana Volpe intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con l’imprenditore Parli. “All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo”, ha rivelato la neo opinionista del GF Vip 6.

Quando ha capito che ormai non c’era null’altro che potesse fare, ha deciso di aprire la mano e lasciare andare via la fune. Nonostante il dolore che Roberto Parli le stava provocando, la Volpe ha cercato di andare avanti e salvaguardare la figlia Gisele: “Quando abbiamo deciso di separaci per me era importante tutelare la bambina“.

Il suo invito poi a verificare bene quando si mette nero su bianco: “Il mio ex marito ha detto delle cose gravi. Ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato“.