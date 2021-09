Francesca Cipriani confessa di avere paura: il motivo che spiazza tutti

Nonostante sia entrata da pochissime ore nella casa del GF Vip 6, Francesca Cipriani è già in preda all’ansia: il motivo del suo malessere

Qualcuno pensava che temesse soltanto l’alta quota e invece no. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 Francesca Cipriani ha varcato da soli quattro giorni l’ambitissima porta rossa ma già comincia a mostrare segni di cedimento. Il motivo? La paura. Questa volta non c’entra un elicottero che vola sul mare dell’Honduras o un’altalena che si innalza sulla casa più spiata dagli Italiani.

La Cipriani teme di perdere il suo fidanzato e lo ha rivelato ai suoi compagni di gioco dopo il pianto liberatorio che abbiamo visto nelle scorse ore in camera da letto. I vips hanno cercato di consolarla ma nulla, la 37enne ha più volte affermato di avere paura, paura di perdere il fidanzato Alessandro Rossi mentre lei è lontana da casa per vivere questa nuova esperienza.

La Cipriani ha paura di perdere il suo fidanzato: il sostegno dei vip nella casa del GF

Francesca ha divertito il pubblico di Mediaset con il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani, ma a distanza di pochi giorni è già spuntato il malumore. La showgirl è stata immediatamente rassicurata da Raffaelle Fico e Carmen Russo che rispettivamente, parlando di Alessandro Rossi, le hanno detto: “Se fa una roba con una non passa inosservato”, “Se è innamorato di te un’altra non la trova. Sei unica”.

Infine, nonostante qualche ora prima ci fosse stata una piccola incomprensione che ha visto la Ricciarelli perdere la pazienza, la soprano ha cercato di darle coraggio: “Non c’è una come te. Anche se sei pazza come un cavallo pazzo hai moltissimi pregi. Davvero, sei generosa e simpatica“.