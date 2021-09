Dayane Mello, la storia si ripete? Il bacio alla sosia di Rosalinda

Dayane Mello, la storia si ripete? Nel cast de La Fazeda in Brasile, la modella si è avvicinata ad un’altra concorrente: cos’è successo

Molto unite nella casa del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno fatto sognare i telespettatori con il loro rapporto seppure sia stato turbolento nell’ultima parte del reality. Sono in molti coloro che hanno sperato che tra le due protagoniste fosse nata una vera storia d’amore, ma così non è stato.

Uscite dalla casa più spiata d’Italia Dayane e Rosalinda hanno in un primo momento mantenuto le distanze per poi riavvicinarsi e stabilire un sereno rapporto di amicizia. Ma per la Mello adesso è arrivato il momento di provare una nuova esperienza. Difatti, la modella brasiliana è approdata in un nuovo reality e questa volta lo ha fatto nel suo Paese di origine: a La Fazeda, versione brasiliana de La Fattoria. Qui la Mello si sarebbe già avvicinata ad un’altra donna.

Dayane Mello ad una concorrente de La Fazeda in Brasile: è la sosia di Rosalinda

Dayane Mello è entrata nel cast del reality La Fazeda, la versione brasiliana de La Fattoria. Qui la modella si sarebbe già avvicinata ad una concorrente definita dai telespettatori come la sosia di Rosalinda Cannavò: si tratta di Aline Mineiro. Le due donne hanno immediatamente instaurato un rapporto di amicizia e sul web sono molti coloro che attendono lo scoccare di una nuova love story.

Intanto che se ne parla, tra Dayane e Aline c’è già stato qualche bacio a stampo. Nulla di passionale ma sembrerebbe proprio rivedere la stessa pellicola di sei mesi fa. Chissà se questa volta però non nascerà una vera storia d’amore. Non ci resta che attendere per scoprire come evolverà l’amicizia tra la Mello e la Mineiro.