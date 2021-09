Calciomercato Milan, splendida notizia per Pioli: “Non mi muovo”

Calciomercato Milan, uno dei top player della squadra fa felice il suo allenatore e conferma che non si muoverà dall’Italia

L’ultima sessione di calciomercato del Milan ha portato i rossoneri ha stravolgere in parte la propria rosa. Addio a due elementi fondamentali come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, sostituiti dal fin qui convincente Mike Maignan e dalla conferma di Brahim Diaz.

La società di via Aldo Rossi è una di quelle che ha speso di più in Italia, con più di 60 milioni di euro sul piatto (anche) per riscattare Fikayo Tomori e Sandro Tonali. I due sono diventati titolarissimi di Stefano Pioli in poco tempo, e non sembrano aver intenzione di lasciare il club nel prossimo futuro. Ha parlato a tal proposito proprio il difensore ex Chelsea, con parole al miele per la squadra.

Calciomercato Milan, Tomori: “Io al Chelsea? Amo la mia squadra”

Fikayo Tomori non si muoverà dal Milan. O almeno, non adesso. Intervistato ai microfoni di DAZN, il difensore ex Chelsea ha tenuto a sottolineare la sua gioia nel giocare in maglia rossonera. “Tornare al Chelsea con Abraham? Non so, adesso sto benissimo qui. Amo la mia squadra. Ovviamente i Blues sono stati una parte importantissima della mia vita per 15-16 anni e sono riuscito a realizzare i miei sogni con loro” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Ma ora sono felice al Milan e orgoglioso di quello che sto facendo. Abbiamo anche la Champions League finalmente e magari possiamo vincerla come il Chelsea“.

Infine una battuta anche sul confronto tra Milano e Londra. “Sto bene qui, i ritmi sono più rilassati ed è tutto più tranquillo. Mi piace lo stile di vita italiano, dopo l’allenamento ti bevi un caffè e ti fai una passeggiata tranquillo. Ricordo la prima volta che ho visto il Duomo, è stato… wow!” ha spiegato.