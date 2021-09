Bianca Guaccero, ritorno di fiamma? Le sue parole sul gossip

I rumors di un ritorno di fiamma per Bianca Guaccero erano diventati troppo insistenti: la conduttrice costretta al chiarimento

Durante l’estate, i rumors su un presunto ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono diventati più insistenti. Tutto è nato da qualche frecciatina che, però, si è scagliata contro un muro nello studio di Detto Fatto. Infatti, stando alle parole della conduttrice pugliese, non c’è nulla di vero.

Al settimanale Nuovo, infatti, Bianca Guaccero ha chiarito la situazione una volta e per tutte: “Ventola? Ogni anno spunta fuori questo gossip e ormai viene da ridere sia a me sia a lui! La verità è che siamo grandi amici e ci vogliamo bene. Niente di più”.

Bianca Guaccero, spuntato un anello sospetto: di chi è

I fan ancora non sono soddisfatti della risposta della Guaccero che, però, ha fatto un ulteriore chiarimento: durante la conduzione di Detto Fatto, infatti, è spuntato un anello che ha fatto insospettire i telespettatori. Chi gliel’ha regalato? La conduttrice pugliese ha svelato che ad omaggiarla è stato il compagno di avventure e grande amico Johnatan Kashanian.

Attualmente, dunque, l’amata conduttrice di Detto Fatto è single e pronta ad innamorarsi. Dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, durato dal 2013 al 2017, Bianca Guaccero non si è più rimessa in gioco. Per adesso ha deciso di godersi l’infanzia della piccola Alice nata proprio dalle ultime nozze.