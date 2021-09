Barbara Palombelli, discorso in tv sui femminicidi e ipotesi “donne esasperanti”: scoppia la polemica

“A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano veramente fuori di testa, obnubilati, oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?”. Sono le parole che Barbara Palombelli ha pronunciato ieri, giovedì 16 settembre, durante la puntata de Lo Sportello di Forum, commentando i femminicidi avvenuti negli ultimi sette giorni.

“Parliamo di rabbia tra marito e moglie – ha detto riferendosi a una coppia presente in studio – Sette giorni, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini”, ha aggiunto. E ancora: “È una domanda che dobbiamo farci per forza”. Il mondo dei social si è scatenato e da molte parti politiche sono arrivati commenti negativi nei confronti della giornalista.

Palombelli ha replicato: “La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell’amore, l’incomprensione che acceca e rende assassini, richiedono indagini accurate e ci pongono di fronte a tanti interrogativi. Quando un uomo o una donna (ieri a Forum era la protagonista donna ad esercitare violenza sul coniuge) non controllano la rabbia, dobbiamo interrogarci. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti, si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un’aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni”.

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Lazio “condanna le gravi parole di Barbara Palombelli sulla recrudescenza dei casi di femminicidio che costituiscono un’offesa non solo alla dignità di tutte le donne che subiscono violenza, ma trasgrediscono lo spirito delle regole deontologiche che ogni iscritto all’Albo dei giornalisti è tenuto a rispettare”.