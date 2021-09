Uomini e Donne, torna nel programma per avere un secondo figlio: colpo di scena!

Un grande protagonista del Trono Over di Uomini e Donne torna all’interno della trasmissione per avere un figlio: la rivelazione sconvolge il pubblico.

Le sorprese non finiscono mai per quanto riguarda Uomini e Donne, specialmente quando si parla del Trono Over. Infatti negli ultimi giorni è tornato a far parte della trasmissione Armando Incarnato, che popola nuovamente il parterre maschile. Nonostante i vari approcci con diverse donne, negli ultimi anni il cavaliere non è riuscito a trovare ancora l’amore. Anzi ad oggi, Incarnato afferma di volere qualcosa di ancora più concreto.

L’unico amore della sua vita però è proprio la figlia Michelle, avuta da una precedente relazione. In queste ore il Cavaliere si è detto pronto a realizzare uno dei sogni della piccola figlia, regalandole un fratellino o una sorellina. Proprio per questo motivo Armando avrebbe scelto di tornare in trasmissione da Maria De Filippi. Andiamo quindi a vedere le ultime notizie riguardanti il corteggiatore partenopeo.

Uomini e Donne, Armando Incarnato torna nel dating show: vuole regalare un fratellino alla piccola Michelle

Armando Incarnato ha quindi deciso di tornare a Uomini e Donne non tanto per la popolarità, ma per trovare una dama in grado di darle un figlio/a. Infatti il cavaliere già in passato è rimasto deluso dal dating show, visto che non è mai riuscito a trovare il vero amore all’interno della trasmissione. Con questo obiettivo in mente l’influencer napoletano è tornato all’interno degli studi Mediaset. Proprio riguardante il caldo tema, Maria De Filippi gli ha chiesto se gli possa interessare qualcuno del parterre femminile.

A questa domanda Armando non si è tirato indietro e senza troppi ripensamenti ha fatto il nome di Marica. La giovane mora, d’altra parte, ha già rivelato alla redazione del programma di essere colpita dall’aspetto fisico del cavaliere. Nonostante ciò la dama ha rivelato anche di non apprezzare i modi di Armando, che non sempre riesce a mantenere la calma. Il cavaliere così non ha perso tempo e durante un ballo l’ha invitata a cena. Chissà che questo non possa essere il primo passo verso una conoscenza più approfondita tra i due.