Uomini e Donne, scintille tra Gemma e Isabella: che scontro!

Nel pomeriggio, nel corso dell’appuntamento pomeridiano di Uomini e Donne, si sono scaldati gli animi e sono volate le offese.

È stata una puntate particolarmente scoppiettante quella di oggi. Le protagoniste dell’appuntamento pomeridiano di Uomini e Donne sono state Gemma Galgani e Isabella Ricci. Le due si sono lasciate andare a una discussione abbastanza accesa. La pacata Isabella si è alzata in piedi per affrontare la dama torinese e accusandola. Già durante la scorsa edizione le due si sono scontrate e quindi è risaputo che tra la Galgani l’imprenditrice di Ravenna non scorre buon sangue.

La Galgani oggi ha fatto notare un dettaglio che già non era passato inosservato agli occhi di alcuni telespettatori. Dopo una breve discussione su Biagio la dama torinese ha affermato che Isabella è una persona falsa. A detta sua l’imprenditrice di Ravenna si mostrerebbe come “una santa”, ma in realtà sarebbe un altro tipo di persona.

Uomini e Donne, nervi a fior di pelle in studio: “Non ti permettere più”

Subito dopo Gemma pone l’accento sulla questione Instagram facendo notare come Isabella ha iniziato a cercare di farsi pubblicità. La Ricci ha confermato, ammettendo di aver sborsato del denaro per pubblicizzare il suo account social. Alla discussione si è aggiunto anche Armando Incarnato: “Paghi che sponsorizzare quella che è la tua persona, sei in una trasmissione e ci tieni ad affermare la tua immagine”. Isabella poi rivolgendosi a Gemma ha sbottato: “Fatti gli affari tuoi”, aggiungendo: “Tu non sei un buon esempio per le donne”.