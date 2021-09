TikTok down, disagi per milioni di utenti: cosa sta accadendo

La piattaforma sviluppata dalla ByteDance ha smesso di funzionare: TikTok down diventa subito tendenza su Twitter

Sta accadendo proprio in questi minuti, la famosa applicazione di video sharing è attualmente offline. Milioni di utenti stanno utilizzando Twitter con l’hashtag TikTokdown per segnalare il malfunzionamento dell’app. Stando a quanto dichiarato degli utenti, infatti, l’applicazione sviluppata da ByteDance non carica più nulla: né video degli altri, né i propri profili.

Non è chiaro cosa sta accadendo all’applicazione, la voce più accreditata per i fan è quella di un attacco hacker oppure di un semplice aggiornamento che, in realtà, potrebbe stupire tutti. Al momento, però, il malfunzionamento sta creando soltanto disagi a tutti gli utenti.

TikTok down, disagi per il malfunzionamento: Twitter menomale che ci sei!

Io :mi si è buggato tik tok chissà che problema ha il mio telefono.

Sempre io che entro su Twitter per vedere se qualcuno è nella mia stessa situazione e a quanto pare siamo tutti sulla stessa barca #tiktokdown pic.twitter.com/WgAUhgeGOM — Forever young (@jungkooksmile01) September 16, 2021

Come al solito, appena un altro social network accenna ad un malfunzionamento, tutti gli utenti corrono su Twitter a cercare persone con gli stessi disagi. Anche in questo caso, l’uccello cinguettante è l’unico indistruttibile che, di volta in volta, tollera tutti gli utenti che sono nel caos a causa del malfunzionamento di un’altra app.

