Sneakers rare, 200.000 euro per questo pezzo unico: come sono fatte

Anche le sneakers rare fanno parte dell’immenso mercato del collezionismo. Queste valgono fino a 200.000 euro

Ormai il mondo del collezionismo non vuole più fermarsi. Grazie all’avvento di internet, gli annunci di compravendita si sono moltiplicati all’ennesima potenza. Si parla di francobolli e monete rare, ma anche di sneakers, vinili, smartphone e chi più ne ha più ne metta. Devono avere solo una caratteristica fondamentale: essere rarissimi o addirittura unici.

Oggi vi parliamo di sneakers, uno dei mercati più in crescita negli ultimi anni. Il fenomeno dell’hypebeast non ha fatto altro che far schizzare alle stelle certi prezzi, con appassionati del settore disposti a spendere cifre altissime pur di portarsi a casa esemplari unici. Queste scarpe di cui vi andremo a parlare valgono quasi 200.000 euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francobolli rari, questo è ricercatissimo e vale 170.000 euro: come riconoscerlo

Sneakers rare, le Nike Dunk SB Low costano quasi 200.000 euro

Non è uno scherzo. Esistono sneakers rare capaci di arrivare a valere anche cifre come questa. 200.000 euro per le Nike Dunk SB Low, tra le più apprezzate e uniche di sempre. Come riportato dal sito di esperti StockX, infatti, un modello di questo genere va a ruba. Lo potete trovare in vendita a 194.941 euro di listino. Chiaramente poi ci sono le aste, che rendono il valore dello stesso di molto variabile. Se siete fortunati, potreste guadagnarci anche molto di più.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Monete rare, un centesimo che vale migliaia di euro? Esiste ed è fatto così!

Ma come fare per riconoscerle? Basta dare un’occhiata all’immagine soprastante. Il baffo deve essere rosso, mentre l’intero tessuto ha una Coloray Rope/Special Cardinal. Sono state rilasciate nel 2002 per la prima volta, e dunque sono di fatto un modello “vintage” e costosissimo.