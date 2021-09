Royal Family, Kate Middleton furiosa con Harry e Meghan: il motivo

Royal Family, Kate Middleton era furiosa con Harry e Meghan: il motivo. La duchessa di Cambridge non ha mai perdonato del tutto la loro mossa

E’ stata indicata come l’elemento di maggiore diplomazia durante la Megxit. Kate Middleton ha sempre cercato di mantenere un rapporto cordiale con Harry e Meghan, anche dopo il loro allontanamento dal Castello di Windsor. Anzi, nel parlare con William ha cercato spesso di ricucire gli strappi che si erano venuti a creare con il fratello minore. Secondo quanto riferito da un esperto reale, però, c’è stato un momento in cui la duchessa di Cambridge era veramente furiosa con i due ‘ribelli’.

Questo perchè la loro fuga ha fatto ricadere sulle sue spalle, e del marito, tutto l’onere e le cariche istituzionali da rispettare. Il peso del Palazzo da non poter spartire con nessuno, in un momento in cui devono badare anche ai loro tre figli piccoli.

Il commentatore reale Neil Sean ha affermato: “Catherine sentiva che lei e William erano stati davvero scaricati all’improvviso. Fondamentalmente, all’inizio erano tutti d’accordo nelle parti del lavoro da dividersi. Harry e Meghan sarebbero stati più vicini alla Regina, mentre i Cambridge avrebbero spalleggiato le cariche di Carlo e Camilla. Dopo aver scoperto la Megxit, però, i piani di Kate sono andati in fumo“.

Royal Family, Kate Middleton era furiosa con Harry e Meghan: la Megxit non le è andata giù

L’esperto sottolinea anche le difficoltà per la moglie del primogenito di Carlo e Diana nel conciliare i doveri istituzionali e quelli familiari, con tre bimbi da accudire.

In più c’era anche l’aspetto dei social ad influire. Durante la pandemia Kate e William hanno lavorato molto al proprio Canale Youtube a ai profili social, per rendere più interattivo e vicino al pubblico giovane il mondo Windsor. Le loro mosse sono state però oscurate dai Sussex, quasi come a sfidarli e questo non è affatto piaciuto.

Ora a quanto pare la cosa è stata quasi del tutto digerita, anche se la lontananza geografica e ideologica non ha agevolato un ricongiungimento. Nonostante appartengano alla stessa famiglia, i ‘Fab Four‘ reali sono davvero molto diversi.