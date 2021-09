Royal Family, la gaffe di Meghan Markle: un errore che non è piaciuto. Un esperto reale ha fatto notare un aspetto borderline

Le sue mosse sono sempre sotto la lente d’ingrandimento. Ogni comportamento di Meghan Markle viene analizzata nei minimi dettagli e nemmeno il trasferimento in California l’ha resa più libera. Il suo matrimonio con il principe Harry procede a gonfie vele ed entrambi sono presi dalla crescita dei loro due figli, Archie e Lilibet. Il modo però per finire sulle pagine dei giornali non manca mai, come avvenuto nelle ultime ore. I due sono apparsi sulla copertina del numero annuale delle 100 persone più influenti al mondo della rivista Time. Il duca e la duchessa del Sussex sono presenti su una delle sette copertine mondiali che mettono in risalto i premiati. La giornalista di moda Lowri Turner se l’è presa con la coppia reale per le loro foto “ritoccate“.

Parlando allo show di Jeremy Vine, ha dichiarato: “Sono davvero sorpresa che abbiano permesso così tanti ritocchi. Avrebbero avuto l’approvazione per quelle foto e penso che sia davvero importante, in particolare per le giovani donne, che le celebrità non si sottopongano a così tanti ‘miglioramenti artificiali'”.

Royal Family, la gaffe di Meghan Markle: lei e Harry ritoccano le foto

I commenti della signora Turner fanno eco a un controverso dibattito sulle riviste e sull’utilizzo delle foto. Questa ricerca della perfezione va a stimolare pericolosamente le ragazze più giovani, che per andare incontro a determinati stereotipi irraggiungibili, finisce per cadere in depressione.

Meghan Markle è sempre stata una sostenitrice pubblica di questo tipo di argomenti. Lei e Harry hanno appoggiato a più riprese l’attivista Jameela Jamil, che con il suo account ‘I Weigh’ ha messo in luce una serie di problemi. I Sussex hanno postato su Instagram una serie di annunci sulla stessa falsariga, cercando di proteggere le giovani donne più inclini a questo tipo di ‘influenza negativa’. Il tutto risulta in controtendenza con quando “ammirato” sulla copertina del Time (il cui numero speciale sarà in vendita da venerdì). Come dire: “Predicare bene e razzolare male“.