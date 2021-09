Netflix, il fumetto capolavoro diventa una serie TV: fan al settimo cielo

Altra grande esclusiva in arrivo su Netflix. Pronta la produzione di una serie TV ispirata ad un fumetto capolavoro

Continuano ad arrivare novità sul fronte Netflix. La piattaforma streaming numero uno al mondo è conosciuta anche e soprattutto per il suo catalogo in continua espansione, sia con prodotti originali che con grandi acquisti in esclusiva. Tra film, serie TV e documentari, c’è l’imbarazzo della scelta.

Grande attenzione sta venendo data – soprattutto negli ultimi tempi – a serie TV ispirate a grandi fumetti di case editrici come Image Comics e Dark Horse. Dopo Umbrella Academy e Lock & Key, sta per arrivare una nuova produzione originale che lascerà milioni di fan di stucco. Ecco di cosa si tratta e tutte le informazioni già trapelate.

Netflix lavora ad una serie TV ispirata a Grendel

Il fumetto capolavoro Grendel di Matt Wagner è pronto a diventare una serie TV di Netflix. La piattaforma streaming ha ordinato la realizzazione di uno show composto da 8 episodi, con i fan che sono già al settimo cielo. Ad interpretare il protagonista Hunter Rose ci sarà l’attore Abubakr Ali. La serie sarà scritta e prodotta da Andrew Dabb, già penna di Supernatural e Resident Evil.

Lo stesso creatore del fumetto Matt Wagner si è detto entusiasta nel vedere la sua opera diventare una serie TV di Netflix. Presennti nel cast anche Jaime Ray Newman, Julain Black Antelope, Madeline Zima, Kevin Corrigan, Emma Ho, Erik Palladino, Brittany Allen e Andy Mientus. Ancora non è chiaro quando usciranno le puntate, ma è solo questione di tempo.