Michele Merlo, l’omaggio di Maria De Filippi è indimenticabile: brividi per tutti

Maria De Filippi è pronta ad omaggiare Michele Merlo durante la prossima edizione di Amici. Spuntano le prime indiscrezioni su quanto avverrà.

Negli ultimi mesi è circolata una voce insistente sull’apertura di Amici 21, con Maria De Filippi pronta ad omaggiare il compianto Michele Merlo. Infatti la conduttrice del talent show sarebbe pronta ad aprire la nuova edizione ricordando il cantante scomparso per un emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Sono tantissime le personalità del mondo dello spettacolo che si sono strette intorno alla famiglia Merlo dopo la scomparsa.

Adesso potrebbe esserci un omaggio in prima serata, confermato durante gli ultimi rumors. Infatti nella giornata di ieri si è registrata la prima puntata di Amici 21. Mentre in studio scorrevano alcuni scatti di Michele, Giulia Stabile, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Umberto Gaudino e Sebastian Melo Taveira hanno ballato sulle note di ‘Aquiloni’ uno dei successi di Merlo. Il gesto è stato apprezzato tantissimo sui social, con gli utenti che si sono congratulati con la trasmissione per l’ultimo omaggio all’ex alunno della scuola.

Michele Merlo, Maria De Filippi ed il cast di Amici lo omaggiano: accadrà nella prima puntata

Per aprire la nuova edizione di Amici non poteva mancare l’omaggio a Michele Merlo, il cantante scomparso improvvisamente a soli 28 anni. La sua morte ha sconvolto tremendamente i protagonisti del talent show, tra le più celebri ad averlo ricordato troviamo Emma Marrone che subito si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo. Intanto nella giornata di ieri si sono concluse le riprese della prima puntata della nuova stagione.

Nella prima puntata ci saranno tantissimi ospiti. La guest star della puntata però dovrebbe essere Tommaso Paradiso, l’ex cantante dei Thegiornalisti. Inoltre non dovrebbe mancare nemmeno Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione. Insieme a lei ci saranno anche Deddy e Aka7even, protagonisti sempre di Amici 20. Infine tra i numerosi vip in studio dovrebbero esserci Gerry Scotti, Roberto Baggio, Raul Bova, Eleonora Abbagnato, Tommaso Paradiso, Linus, Martin Castrogiovanni, Filippo Magnini e Alessio Sakara.