Maria Teresa Ruta nuova concorrente di un super programma? Che bomba

Maria Teresa Ruta sarà la nuova concorrente di un super programma? Che bomba proprio in queste ultimissime ore.

Dopo l’esperienza da protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta è pronta a rilanciarsi in un nuovo programma televisivo. La mamma di Guenda Goria, grazie all’esperienza al programma condotto da Alfonso Signorini, è riuscita a rimettersi in gioco e in luce sul piccolo schermo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Terza dose, Massimo Galli a iNews24: “Non è indispensabile per chi ha risposto bene al vaccino”

Tale esperienza le ha permesso di farsi conoscere ancora meglio dai telespettatori, e adesso, secondo gli ultimi gossip, pare ci sia la possibilità di prendere parte ad un nuovo reality.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Brave and Beautiful, improvvisa decisione della produzione: cambia tutto!

Maria Teresa Ruta, il ritorno in tv si avvicina: “Mi sto preparando”

Prima di proseguire, è bene evidenziare che al momento non vi è nulla di certo, però le voci sono insistenti. Detto ciò, Maria Teresa Ruta potrebbe essere tra i concorrenti di Ritorno a scuola, format che sarà condotto da Nicola Savino e che riporterà i vip tra i banchi di scuola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Royal Family, Kate Middleton come Lady Diana? Gli scatti rubati – FOTO

In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, la conduttrice ha rivelato di aver già iniziato a fare i compiti. Queste le sue parole: “Se ne parlerà ad ottobre, intanto, però, mi sto preparando. Non si sa mai”. La mamma di Guenda con tali esternazioni non ha fatto altro che aumentare le voci che l’accostano al programma di Nicola Savino.