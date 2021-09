Maria Grazia Cucinotta, la decisione clamorosa: “Mi sono ritirata dal programma”

Maria Grazia Cucinotta ha confessato di essersi ritirata da un programma quando è stata esclusa dal progetto la persona che lei riteneva il cuore della trasmissione. Ecco le parole dell’attrice su quanto successo.

Maria Grazia Cucinotta ha rivelato che la conduttrice di Missione Beauty, che dovrebbe iniziare proprio in questi giorni su Rai 2, doveva essere condotto da lei. C’è di più: l’ideatore del programma sarebbe il suo parrucchiere, che da tanti anni sognava di dare vita ad un format televisivo di questo genere.

La Cucinotta lascia intendere che inizialmente la Rai si sarebbe espressa positivamente riguardo alla sua conduzione ed alla presenza del suo parrucchiere. In un secondo momento, però, proprio il suo parrucchiere sarebbe stato escluso dal progetto, perchè non avrebbe abbastanza follower e like sui social network.

Missione Beauty, la Cucinotta si è ritirata: i motivi

Quando Maria Grazia Cucinotta ha scoperto che Missione Beauty sarebbe stata registrata senza il suo parrucchiere, lei ha preso una decisione inaspettata: si è infatti ritirata dal programma. Riguardo la persona che ha preso il suo posto, Melissa Satta, ha commentato a davidedimaggio.it che forse lei è più “fashion” e quindi più adatta al ruolo.

In pochi giorni Melissa Satta finisce dunque al centro del gossip per la seconda volta. La giornalista di Sky Alessia Tarquinio, senza nominarla, avrebbe fatto alcuni riferimenti alla sua persona. La Satta non ha gradito che ci si riferisse a lei come “belloccia” e non come professionista. E ha aggiunto su Instagram: “Nessuno ruba il lavoro a nessuno“.