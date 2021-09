Mara Venier ha rivelato alcuni cambiamenti della prossima edizione di Domenica In a partite da un clamoroso ritorno.

Domenica In sta per tornare. Il countdown è quasi finito e il 19 settembre Mara Venier tornerà a intrattenere su Rai 1 milioni di italiani. Il tempo vola e la stessa conduttrice in conferenza stampa lo ha fatto notare. “Quando ho iniziato avevo 40 anni ed ero stata chiamata solo per condurre un gioco. Allora era impensabile per me arrivare a 13 edizioni”.

Il volto e l’anima della Rai e di Domenica In. Impensabile oggi immaginare il salotto domenicale di Rai 1 senza di lei, anche se con questa ipotesi bisognerà cominciare a fare i conti. La conduttrice ha fatto sapere che questa potrebbe essere l’ultima edizione. “Domenica In è molto faticoso, molto lungo, e merita una riflessione. Una riflessione che faccio tutti gli anni, ma la verità è che a Domenica In non so dire di no”.

Mara Venier, rivelazione su Domenica In: ritorno clamoroso

Domenica 19 settembre si riparte con tante novità e cambiamenti. “Ci sono piccoli cambiamenti, perché da tre anni il pubblico premia questa formula. – ha affermato Mara Venier – Si fa informazione, c’è lo spettacolo, il cinema, è un grande contenitore”.

La conduttrice poi ha svelato tra le novità il ritorno di Don Mazzi – con uno spazio tutto suo, almeno una volta al mese – e la possibilità di ogni ospite famoso di portare un giovane, o meno giovane, per esibirsi. Sul lancio a fine puntata di Francesca Fialdini e del suo programma ha detto: “Le polemiche le fanno le altre nei miei confronti. Io parlo del mio lavoro e basta”.