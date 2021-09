Mara Venier, arriva il clamoroso addio: l’annuncio gela tutti

Mara Venier a sorpresa annuncia un clamoroso addio. La conduttrice è pronta a lasciare il timone di ‘Domenica In’: tutti i motivi della scelta.

Un annuncio a sorpresa di Mara Venier pronta a lasciare ‘Domenica In‘. In un’intervista al settimanale Oggi l’amata conduttrice Rai non ha fatto troppi giri di parole affermando: “Lo ripeto e ne sono convinta. Basta, dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maria Teresa Ruta nuova concorrente di un super programma? Che bomba

Quella che partirà la prossima domenica 19 settembre, quindi, sarà l’ultima edizione di Domenica In condotta dalla conduttrice veneta. Infatti ‘Zia Mara’ si è detta spaventata nell’andare avanti, vista anche la sua insicurezza cronica. Inoltre la Venire ha rivelato di non riuscire a parlare bene e quindi fa una fatica bestiale ogni volta che cerca di fare un lungo discorso. Andiamo quindi a vedere le parole della presentatrice Rai.

Mara Venier lascia Domenica In: la rivelazione al settimanale Oggi

La prossima stagione televisiva, quindi, ci sono concrete possibilità che Mara Venier possa congedarsi dalla presentazione a Domenica In. La 70enne veneta infatti potrebbe concentrarsi su programmi meno impegnativi, proprio per la fatica che ha percepito negli ultimi anni. Una vera e propria scossa per il mondo Rai, chiamato a trovare un degno sostituto di ‘Zia Mara‘ per il proseguo del talk show domenicale. A Mara sembrerebbe spaventare soprattutto la sua insicurezza cronica, oltre che la fatica che prova quando intavola lunghi discorsi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, le anticipazioni: non si riempiono da subito tutti i banchi, chi arriverà?

Al settimanale Oggi, la conduttrice ha affermato: “Ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia“. Infine, riguardo a quella che sarà l’ultima stagione di Domenica In, la Venier ha rivelato che avrà spesso Don Mazzi come ospite, che a 91 ha una visione ampia ed è pronto a far riflettere i milioni di italiani che seguono il talk show.