Ilary Blasi, nuove rivelazioni prima del debutto: è polemica

Continuano le polemiche sul nuovo programma di Mediaset “Star in the Star”. Prima del debutto parla Ilary Blasi

Questa sera, giovedì 16 settembre, la bellissima Ilary Blasi debutterà su Canale Cinque con “Star in the Star”. Il nuovo format di Mediaset terrà compagnia i telespettatori con divertentissime sfide. Ma prima di cominciare la padrona di casa ha rilasciato delle dichiarazioni sul programma in partenza e sulle polemiche dovute alla somiglianza di Star in the Star ad altri format già visti su Rai Uno: Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

“Le polemiche fanno parte del gioco e la risposta più facile da dare è il solito ‘nel bene o nel male purché se ne parli’“, ha dichiarato la Blasi in un’intervista rilasciata a Panorama. La conduttrice si si è detta concentrata più sul programma che sulle critiche. “Guardo nel mio orto, non in quello altrui: quando mi hanno fatto vedere il format (la versione tedesca) ho provato a capire quanto la mia conduzione si potesse adattare al programma, non quanto somigliasse ad altri show”.

Star in the Star da questa sera su Canale Cinque con al timone Ilary Blasi: la polemica

Star in the Star partirà questa sera, giovedì 16 settembre, con la conduzione di Ilary Blasi reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2021. Il suo nuovo programma in onda su Canale Cinque ha scatenato una serie di polemiche vista l’analogia con altri format Rai. A tal proposito è intervenuto anche il conduttore televisivo Carlo Conti il quale ha dichiarato che “in tv c’è spazio per tutti”.

Parole accolte dalla Blasi: “La penso esattamente come Carlo, c’è posto per tutti. Lui è un professionista serio e un uomo intelligente”. Intanto da questa sera il game show avrà inizio e in ogni puntata vedremo 10 concorrenti esibirsi mascherati. Sarà compito del pubblico e della giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andre Pucci scoprire la loro identità.