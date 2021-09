GF Vip 6, Malgioglio si scaglia contro Katia Ricciarelli: “Che scivolata!”

Alcuni commenti di Katia Ricciarelli al GF Vip 6 hanno sollevato in più occasioni la polemica: questa volta è intervenuto anche Cristiano Malgioglio per sottolineare lo scivolone della cantante lirica.

Katia Ricciarelli è finita subito nell’occhio del ciclone in questo inizio del GF Vip 6. La prima sera, subito dopo la fine della puntata, le telecamere l’hanno mostrata mentre si lasciava andare ad un tipico intercalare veneto, che però coincide anche con una bestemmia. A quell punto, gli spettatori hanno iniziato a chiedersi se per lei fosse arrivata subito l’espulsione.

In attesa della seconda puntata e dei commenti di Alfonso Signorini su quanto accaduto, c’è stato un secondo episodio che ha davvero scatenato il popolo del web. Katia ha fatto un commento riguardo la camicia di Alex Belli, che aveva dei colori sgarcianti. Ha detto chiaramente: “Sembri proprio un ric****ne“.

Ecco il breve frammento video in cui si sente chiaramente la bestemmia di Katia Ricciarelli:

GF Vip 6, Malgioglio interviene sulla camicia di Alex Belli

Cristiano Malgioglio, che è stato uno degli inquilini più amati in assoluto ed il protagonista del GF Vip 2, ha voluto dire la sua su quanto avvenuto, senza fare sconti a Katia Ricciarelli. L’artista ha sorvolato sull’appellativo infelice e voluto smentire duramente lo stereotipo del gay che indossa solo vestiti sgargianti.

Malgioglio ha anche aggiunto: “Molti gay non indossano solo camicie colorate, ma anche immense corazze, come tutti gli esseri umani“. Ha comunque sottolineato lo scivolone della cantante lirica e la mancanza di buon gusto. Impossibile non pensare che nella prossima puntata non si parli di quanto detto dalla Ricciarelli: ci sarà anche Malgioglio?